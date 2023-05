Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino ha condiviso qualche dettaglio e retroscena del finale della serie La Fantastica Signora Maisel, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

I due creatori della serie hanno svelato che hanno discusso della possibilità di mostrare nello show Midge mentre viene informata della morte di Lenny Bruce, avvenuta nella vita reale nel 1966. Amy ha però sottolineato che tutti sanno che muore e che si è preferito invece mostrarne il declino e la sconfitta in scena:

Si collega maggiormente a livello tematico con il percorso di Midge. E quell’immagine di lui nudo e morto in bagno, che è una foto in un certo senso iconica e orribile, era talmente presente nella nostra mente che abbiamo pensato: ‘Non mostriamolo in quel modo. Mostriamo la morte del suo lavoro, del suo cervello e del suo talento grandiosi’.

La serie si è conclusa con una scena con protagoniste Susie e Midge ed Amy ha ribadito che volevano concludere la serie dando spazio alla grandezza della loro amicizia, per questo l’ultima risata che sentono gli spettatori è quella di Midge.

Daniel Palladino ha invece sottolineato che l’assenza di Kevin Pollak dalla scena ambientata durante lo show di Gordon Ford è motivata dal fatto che l’ultimo grandioso momento di Moishe e Shirley è quello in cui sono caduti nella doccia ed è stata una scelta precisa mostrare quegli attimi come culmine del loro percorso.

La scena in cui Abe e Rose cercano un taxi è stata inoltre particolarmente complicata perché avevano a disposizione un tempo limitato per girarla. Si è quindi scelto di provarla nel parcheggio degli Steiner Studios a Brooklyn, in modo da poter compiere le misurazioni necessarie a capire gli spazi e i tempi richiesti per i ciak. Le controfigure di Marin Hinkle e Tony Shalhoub sono state impegnate per due giorni e gli attori hanno poi lavorato un giorno intero.

La scelta di inserire quel momento è stata presa per poter avere “un modo divertente e cinematografico per mostrare quanto per Rose sia importante che la figlia vuole che sia parte della sua grande occasione. Correrebbe attraverso il fottuto traffico di New York pur di arrivare allo show della figlia.

I due sceneggiatori hanno poi svelato che Rose, anche se non si vede nelle puntate, è morta a causa di un cancro poco dopo il flash forward ambientato nel 1973 mostrato nel settimo episodio dell’ultima stagione.

Amy ha poi spiegato che la reazione piena di entusiasmo di Gordon Ford è legata al fatto che Midge sia realmente riuscita a conquistarlo e volevano che si trasmettesse l’idea di come fosse giunto alla conclusione che lei ha davvero talento.

Il fatto che Susie e Midge nel 2005 utilizzino ancora il videoregistratore è legata a un’idea di Amy:

Quando una persona anziana sa fare qualcosa è praticamente impossibile convincerla a fare altro. A un certo punto pensano: ‘Fanculo. Spingo un bottone, qualcosa accade. Mi importa solo quello’.

Amy e Daniel hanno infine raccontato che hanno assunto Mike Marino, un vero esperto in trucco prostetico, per invecchiare Rachel e Alex nelle scene finali, in modo che il risultato fosse realistico e le persone non si concentrassero sul trucco, ma sulla scena.

Che ne pensate dei retroscena sul finale della serie La Fantastica Signora Maisel condivisi da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino?

Potete trovare tutte le curiosità e le notizie riguardanti la serie nella nostra scheda.

Fonte: TVLine

