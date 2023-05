Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Rachel Brosnahan, protagonista della serie, ha condiviso online le foto e un video che permettono ai fan di scoprire il backstage delle riprese dell’episodio finale di La fantastica signora Maisel..

L’interprete di Midge, per celebrare l’arrivo su Prime Video della puntata intitolata Four Minutes, ha infatti pubblicato degli scatti e un breve video relativo agli attimi successivi alle riprese dell’ultima scena.

Nel filmato si vedono i festeggiamenti da parte del cast dopo che la creatrice Amy Sherman Palladino ha concluso le riprese delle scene ambientate nello studio dello show di Gordon Ford.

Rachel ha scritto nel post:

Questa meravigliosa avventura ha cambiato la mia vita in più modi rispetto a quanto io possa contarli. Ho incontrato alcune delle persone più grandiose che io abbia mai conosciuto e ora le posso considerare famiglia, mentori e amici. Sono andata in un boot camp televisivo e ho imparato come essere una performer, una leader e una produttrice migliore. Ho indossato degli abiti incredibilmente meravigliosi, ho mangiato un’imbarazzante quantità di cibo di scena, sono stata mandata a quel paese quotidianamente da Alex. Sono cresciuta. Ho riso fino alle lacrime e ho pianto fino a ridere.

Brosnahan ha poi lodato il lavoro della troupe:

Così tante persone hanno messo al servizio di questo show il loro tempo e talento fin dalla prima stagione e niente sarebbe stato possibile senza il loro impegno.

Tra le persone citate da Rachel non potevano, ovviamente, non esserci i Palladino e in particolare Amy:

Si è fidata di noi nell’affidarci il suo bambino e ci ha spinto a essere migliori. E voi avete visto la serie! Siete stati il vento che ha gonfiato le nostre vele giorno e notte. Sono piena di gratitudine e lo sarò per molto, molto tempo. Tits Up in onore del capitolo finale.

Che ne pensate delle foto e del video del backstage dell’episodio finale della serie La Fantastica Signora Maisel?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram

