Nelle stagioni più recenti de La fantastica sigonora Maisel, il personaggio interpretato da Alex Borstein, Susie Myerson, ha ottenuto una maggiore rilevanza all’interno della storia, non solo come manager di Midge Maisel, ma anche grazie alla sua vita personale e alla sua carriera indipendente.

“Qualsiasi cosa voglia fare la creatrice Amy Sherman-Palladino – e se sono invitata alla festa – io ci sono. Sarò la prima ad arrivare e sarò l’ultima ad andarsene“, ha dichiarato entusiasta la Borstein a TheWrap.

“Mi sento davvero al sicuro e mi fido molto di lei“, ha poi continuato. “Lei crea questi universi che si espandono costantemente, e non so come faccia. Non ci si può annoiare perché è in continua espansione e trasformazione e, come l’universo, c’è abbastanza materia oscura per continuare a sorprenderci e a chiederci di esplorare”. Se Amy Sherman-Palladino dicesse: ‘Esploriamo di più Susie’, mi fiderei assolutamente del fatto che c’è qualcosa che vale la pena raccontare“.

E a giudicare dai recenti episodi in cui Susie si è destreggiata tra altri clienti – e la mafia -, una sorella poco raccomandabile e un accenno alla sua sessualità, sembra che ci siano molte cose di Susie “che vale la pena raccontare“.

“Potrebbe esserci qualcosa,” ha detto la Borstein. “Ho sempre pensato che sarebbe divertente avere una piccola versione animata di Susie. Penso che sarebbe esilarante. Come un cortometraggio. Anche se fossero, tipo, brevi episodi di Susie che se la prende con qualcuno, un po’ come il monologo della settimana. Sarebbe così divertente.”

E le sfuriate di Susie non sono certo una novità per Borstein, ha detto che durante le sue apparizioni personali, una sfuriata di Susie è una richiesta frequente.

“Faccio dei camei per beneficenza, e devolvo tutto a un’associazione che faccio chiamare Missione Mamme Ucraine“, ha detto l’attrice. “Ma in realtà è quello che la gente vuole nove volte su dieci quando richiede un cameo: vogliono che Susie tormenti qualcuno o rimproveri qualcuno. È molto divertente, alla gente piace molto essere maltrattata da Susie. È una piccola e strana nicchia che sono riuscita a riempire“.

E a voi piacerebbe una serie spin-off su Susie? Ditecelo nei commenti.

Le serie imperdibili