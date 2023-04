Prime Video ha svelato la lista delle guest star della stagione 5 della serie La fantastica signora Maisel, l’ultima che è stata prodotta, e tra i nomi ci sono anche quelli di Sutton Foster e Sean Gunn.

Nelle puntate appariranno infatti Hank Azaria (Brockmire), Sutton Foster (The Music Man), Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Danny Strong (Dopesick) e Sean Gunn (Guardians of the Galaxy).

Negli episodi torneranno anche David Paymer con la parte di Harry Drake, mentre Alexander Gemignani (Carousel) sarà una presenza ricorrente.

Amazon Studios non ha voluto rivelare i dettagli riguardanti i ruoli affidati agli attori.

Foster, Strong e Gunn hanno collaborato più volte con Amy Sherman-Palladino in occasione dei progetti precedenti come Una Mamma per Amica e Bunheads.

La storia si era interrotta con Midge (Rachel Brosnahan) che stava provando a ricostruire la sua carriera e la propria reputazione, avendo un’epifania di fronte al cartellone pubblicitario del The Gordon Ford Show durante una tempesta di neve.

Nella quinta stagione si vedrà la protagonista più vicina che mai al successo che ha sempre sognato, pur essendo ancora molto lontana dai suoi obiettivi.

La creatrice Amy Sherman-Palladino e il produttore Daniel Palladino, parlando dell’ultima stagione, hanno rivelato che sapevano esattamente quali sarebbero state le ultime immagini della serie fin dal season finale della quarta.

Nel cast ci sono anche Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegan, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Reid Scott, Alfie Fuller e Jason Ralph.

Che ne pensate delle guest star della stagione 5 della serie La fantastica signora Maisel?

Fonte: Deadline

