tornerà nelladella serie, rimediando forse alla delusione provata da numerosi fan dopo la brevissima apparizione nella quarta.

Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino hanno infatti confermato a TVLine che l’attore sarà coinvolto nelle riprese delle prossime puntate. Il produttore esecutivo della serie prodotta per Prime Video ha dichiarato:

Vedremo una bella e più estesa Parte 2 di ‘Milo e Rachel’.

Daniel ha inoltre confermato che si scoprirà il nome del personaggio introdotto nel settimo episodio della quarta stagione.

Nella puntata il personaggio affidato a Milo Ventimiglia entrava in scena mostrando come Midge lo avesse incontrato mentre attraversava Central Park. Tra la protagonista interpretata da Rachel Brosnahan e l’affascinante sconosciuto c’era stato un feeling immediato, alimentato da diversi successivi incontri, e si scopriva poi che Midge aveva avuto un rapporto con lui, interrotto però dall’entrata in scena a sorpresa della moglie dell’uomo.

Nelle puntate successive della serie La fantastica signora Maisel Ventimiglia non era più apparso, ma evidentemente i creatori della serie hanno deciso di coinvolgere di nuovo l’ex protagonista di Una Mamma per Amica.

Milo, parlando della sua esperienza, aveva spiegato che non ha mai perso i contatti con Amy e Daniel, quindi ha colto al volo l’opportunità di collaborare nuovamente con loro:

Sono delle persone davvero fantastiche ed è sempre bello, come attore, lavorare con degli autori creativi che tengono così tanto al loro lavoro, al risultato e al processo. E Rachel è una mia amica, ci siamo divertiti sul set. Non si può sperare niente di meglio.

Che ne pensate? Siete felici che Milo Ventimiglia apparirà nella stagione 5 della serie La fantastica signora Maisel?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine