L’episodio 5×04 della serie La Fantastica Signora Maisel ha fatto emergere nuovi dettagli del passato di Susie e Alex Borstein ha commentato le rivelazioni in una nuova intervista con TVLine.

Nlla puntata Susie incontra la moglie di Gordon Ford, Hedy (Nina Arianda), sul set dello show televisivo di cui Midge (Rachel Brosnahan) è entrata a far parte del team di autori.

Le due donne sono state amiche, e probabilmente amanti, negli anni dell’università e Susie sta ancora soffrendo per il modo in cui Hedy si è allontanata da lei, scomparendo dalla sua vita.

Borstein ha quindi spiegato:

La chimica sembrava giusta. Sembrava come se lei si sentisse un po’ migliore rispetto a Susie… Un po’ più in alto rispetto a lei. E ho potuto capire come Susie avrebbe potuto essere innamorata di quella creatura. Ha sempre scelto delle donne divertenti e intelligenti che hanno il controllo sulla loro vita.

L’attrice ha inoltre lodato il modo in cui si è scelto di rivelare i dettagli della vita sentimentale di Susie:

Penso che l’evoluzione fosse perfetta per questo show e per come Amy Sherman-Palladino ha delineato una donna negli anni ’50 che sta già facendo qualcosa di realmente radicale provando a lavorare in questo settore e provando a farsi strada e sostenersi economicamente.

Alex ha quindi aggiunto, parlando della sessualità di Susie:

Non penso che fosse qualcosa che il personaggio stesse nascondendo, calpestando o sentisse l’obbligo di condividere con il mondo. Anche se Susie fosse stata completamente eterosessuale e avesse avuto un amante uomo, non penso che ne avrebbe parlato con Midge. Non penso che avrebbe mai parlato delle sue questioni personali o del suo corpo con lei. Era un’epoca diversa. E penso che Susie sia una creatura davvero differente per quanto riguarda fidarsi di qualcuno condividendo qualsiasi informazione.

