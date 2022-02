Ladella serienon sarà disponibile interamente al suo debutto previsto il 18 febbraio: la piattaforma di streaming ha infatti deciso di distribuire gli episodi settimanalmente, come accade con altri show.

I fan potranno quindi vedere il nuovo capitolo della storia di Midge, interpretata da Rachel Brosnahan nel corso di quattro settimane che proporranno ogni volta due episodi.

Amy Sherman-Palladino, commentando il cambiamento, ha dichiarato:

Daniel Palladino ha aggiunto:

Ne avevamo parlato con i responsabili. Molti anni fa le persone pensavano che la messa in onda settimanale fosse finita perché tutti vogliono vedere le serie senza interruzioni. Ma poi show come Succession continuano a migliorare i propri ascolti, facendo parlare di sé sempre di più settimana dopo settimana. Non raccomanderemmo a nessuno di guardare otto puntate di questo show in una volta sola, o due. Non vogliamo nemmeno che i giornalisti che si occupano di tv lo facciano. Non è stata ideata per essere consumata in quel modo, o almeno non la prima volta che la si vede. Quindi ci va bene quello che stanno provando.