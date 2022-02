ha ottenuto il rinnovo per lache sarà anche l’

La serie creata da Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino tornerà domani su Prime Video con gli episodi della quarta e a New York sono già in corso le riprese delle prossime puntate.

Jennifer Salke, responsabile dei contenuti targati Amazon, ha dichiarato:

Amy, Dan e la fantastica signora Maisel hanno tracciato un percorso senza paragoni, elevando le storie che raccontiamo sulle donne, ma sfidando le norme del nostro settore e cambiando per sempre il panorama dell’intrattenimento con una narrazione unica. La dozzina di premi solidificano l’eredità di Maisel in molti modi, ma ciò che durerà ancora di più nel tempo ed è ancora più significativo sono i personaggi che Amy ha creato e il mondo gioioso, brillante e unico che lei e Dan hanno portato in vita. Questa serie ha significato così tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo si sentiranno a lungo dopo la sua ultima stagione