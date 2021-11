Questo episodio pilot sembra enorme, ma non torniamo mai indietro a quei set: ogni due episodi, lo show continua ad espandersi e tu visiti nuovi mondi, e questo fa parte del viaggio, è parte di ciò che rende grandi i libri. È eccitante per me che questo progetto stia finalmente per uscire perché conosco le grandi ambientazioni in cui andremo nelle prossime due stagioni.

Manca poco all’arrivo della serie tv disu, e si moltiplicano le anticipazioni sullo show. Tra queste quella del curatore della serie, Rafe Judkins. Lo showrunner della serie basata sui romanzi di Robert Jordan ha anticipato nel corso di una intervista con Variety che nella serie tv della Ruota del Tempo verranno presentate molte ambientazioni interessanti, che faranno da cornice alle straordinarie avventure dei protagonisti.

Il progetto è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Nel cast della serie della Ruota del tempo troviamo Josha Stradowski nel ruolo di Rand al’Thor. Daniel Henney sarà Lan Mandragoran e, secondo quanto riportato, la sua strada incrocerà quelle di Moiraine e di Nynaeve al’Meara (Zoe Robins). Abdul Salis interpreterà Eamon e Stuart Graham interpreterà Geofram. Michael McElhatton interpreterà Tam Al’Thor. Pasha Bocarie sarà invece Master Grinwell, mentre Jennifer Preston sarà Mistress Grinwell. Sophie Okonedo interpreterà un ruolo ricorrente: Siuan Sanche. Alexander interpreterà invece Min Farshaw, personaggio molto amato dai fan. Kate Fleetwood sarà Liandrin Guirale, Peter Franzen sarà Stepin e Clare Perkins sarà Kerene Nagashi.

