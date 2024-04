Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Brandon Sanderson ha chiesto scusa per il modo in cui è stata proposta nella serie La Ruota del Tempo la storia di Perrin.

Lo scrittore, che è stato scelto dalla vedova di Robert Jordan per completare la saga, ha parlato dell’adattamento dei romanzi per Prime Video durante il Chicago Comic & Entertainment Expo.

Sanderson ha dichiarato:

Mi dispiace per Perrin nello show. Non è colpa mia. Ci ho provato! Rafe Judkins si è realmente battuto per me. Ho proposto una cosa completamente diversa da fare con Perrin che avrebbe comunque proposto quello che volevano. Rivelando dei piccoli spoiler riguardanti il primo episodio dello show televisivo, ma invece del primo grande evento che accade, la mia idea era: cosa accadrebbe se ferisse il Maestro Luhhan?

Brandon ha aggiunto:

Lui è preoccupato della rabbia dentro di lui, puoi avere gli stessi elementi principali senza fare ciò che ha fatto, e poi non sarà traumatizzato per l’intera prima stagione. E potrebbe realmente andare a vivere delle avventure divertenti con gli amici. Hanno proposto ai piani alti e hanno lottato per ottenere il via libera alla mia versione, ma hanno detto di no.

Lo scrittore ha quindi ribadito:

Ci sono certe cose, certe forze in movimento. Sapevate che Jeff Bezos, a un certo punto, ha detto: ‘Voglio Game of Thrones, compratela per me’. E hanno risposto: ‘Non puoi avere Game of Thrones’. Lui ha replicato: ‘Compratemi qualcosa che sia il mio Game of Thrones’. E ci sono certe forze in gioco. Dirò solo questo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel primo episodio, quello di cui ha parlato Sanderson, Perrin colpisce con la sua ascia la moglie durante la battaglia con i Trolloc, ferendola mortalmente.

Avreste voluto che la serie La ruota del tempo proponesse una storia diversa per la storia di Perrin?

