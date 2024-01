Dopo Henry Thomas, un altro volto noto dei film e delle serie TV di Mike Flanagan, Carla Gugino, ha discusso dell’adattamento de La torre nera di Stephen King che il filmmaker dovrebbe realizzare per Prime Video.

Interpellata in merito alla possibilità di collaborare con Flanagan anche per La torre nera, Carla Gugino si è così espressa:

Ci sono state delle discussioni su La torre nera, ma non ho altre informazioni da condividere in aggiunta a questo. Spero davvero che tutto si concretizzi. E so che è qualcosa di cui lui è incredibilmente appassionato. Penso che sia un eccezionale interprete di Stephen King. Ma ha anche una voce così forte e personale che in qualche modo è bellissima, sai?