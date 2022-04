The Last of Us

, che interpreterà Joel nell’adattamento live action didi, ha confessato di non aver mai finito il videogioco, perché troppo difficile per lui.

In una recente intervista con GQ, l’attore ha confessato di averci provato, ma di aver lasciato il joypad al nipote molto presto:

Ci hai giocato? Io sono proprio impedito, non ci riesco. Ci ho provato. E poi sono passati solo pochi minuti prima che passassi il joypad a mio nipote. Ci vuole davvero un tipo specifico di abilità, e io non ce l’ho. Ho guardato finché ho potuto quel giorno, e poi ho dovuto lasciare la Florida. Ho trovato Joel così impressionante: ho trovato l’intera esperienza così visivamente impressionante.

L’attore ha poi paragonato l’esperienza di The Last of Us a quella di The Mandalorian, dove interpreta il protagonista Din Djarin:

C’è un modo molto, molto creativo per onorare ciò che è importante e anche preservare ciò che è iconico nell’esperienza del videogioco, e anche per includere cose che non ti aspetteresti necessariamente. E poi la direzione in cui ti aspetti vada, e potrebbe non essere così… Stanno facendo delle cose davvero intelligenti, è tutto ciò che posso dire. È simile al modo in cui Jon Favreau e Dave Filoni trattano The Mandalorian, il modo in cui Mazin e Druckmann stanno trattando The Last of Us, è in buone mani perché lo adorano così tanto. Beh, Neil ha creato il videogioco, ma Craig lo adora così tanto. Quindi è davvero fatto per le persone che lo amano. E c’è una narrazione molto intensa per avvicinare le persone che hanno meno familiarità col gioco.

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil. Vi ricordiamo che l’uscita dello show non è più prevista per il 2022.

Cosa pensate delle parole di Pedro Pascal sul videogioco di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: GQ