Sam Waterston ha annunciato il suo addio alla serie Law & Order, in cui ha il ruolo di Jack McCoy, dopo oltre 400 episodi.

L’ultima puntata dello show in cui apparirà andrà in onda su NBC il 22 febbraio.

Per provare a colmare il vuoto lasciato dall’attore arriverà nel cast Tony Goldwyn (Scandal), che sarà il nuovo procuratore distrettuale, già coinvolto nello spinoff Criminal Intent con il ruolo di Frank Goren, personaggio che ha perso la vita nello show.

Waterston è arrivato tra le fila di Law & Order nel 1994, durante la quinta stagione. La sua interpretazione gli ha permesso di ottenere la nomination agli Emmy come Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica nel 1997, 1999 e 2000. Sam è apparso anche negli spinoff Special Victims Unit e Trial by Jury.

Sam, ha dichiarato:

È arrivato il momento che io vada avanti e porti via con me Jack McCoy. C’è tristezza nell’andarmene, ma sono semplicemente troppo curioso nel pensare a cosa accadrà in futuro. Come attore non voglio essere troppo a mio agio. Sono più grato di quanto possa dire.

Waterson ha voluto ringraziare i fan e Dick Wolf, di cui ha lodato la “visione, pazienza, perseveranza, e combinazione unica di talenti creativi e negli affari”.

Fonte: Deadline