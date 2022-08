La serie Law & Order: SVU sembra proporrà un episodio ispirato alla battaglia legale che ha visto protagonisti Johnny Depp e Amber Heard.

Le foto condivise da ET Canada mostrano Olivia Benson (Mariska Hargitai) accompagnare fuori dal tribunale un personaggio interpretato da Julia Goldani Telles, potendo così vedere che le persone fuori dall’aula hanno dei cartelloni con scritte come “Team Austin”, “Io sto con Austin” e “Team Kelsey”.

Gli scatti sembrano quindi ricreare quanto accaduto durante il processo per diffamazione con al centro le due star di Hollywood.

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti la puntata che sarà al centro della ventiquattresima stagione di Law & Order: Special Victims Unit, in onda negli Stati Uniti in autunno.

I nuovi episodi dello show hanno come showrunner David Graziano, che ha ereditato l’incarico da Warren Leight al termine della stagione numero 23.

Look for the #JohnnyDepp–#AmberHeard trial to fuel a storyline in the next season of #LawAndOrderSVU https://t.co/rdl149rWeJ — ET Canada (@ETCanada) August 7, 2022

Nella nuova stagione ci sarà anche un crossover tra i tre show del franchise con la serie originale, SVU e Organized Crime che uniranno le forze per la première in arrivo il 22 settembre sugli schermi di NBC. Per ora, tuttavia, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti l’evento televisivo.

Nel cast, oltre a Mariska Hargitay, ci sono anche Ice T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, e Octavio Pisano.

Nel team della produzione spazio poi a Graziano, Dick Wolf, Julie Martin, Hargitay, Norberto Barba, Ken Brown, Arthur Forney e Peter Jankowski.

Che ne pensate dell’episodio di Law & Order: SVU ispirato alla battaglia in tribunale tra Amber Heard e Johnny Depp?

