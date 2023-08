Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, è il produttore esecutivo della nuova serie Lawmen: Bass Reeves, di cui Vanity Fair ha condiviso numerose foto in anteprima. Chad Feehan è creatore e showrunner del progetto, mentre nel team dei produttori c’è anche David Permut.

Il protagonista degli otto episodi in arrivo su Paramount+ è l’attore David Oyelowo che ha spiegato di non conoscere la storia di Reeves:

Non avevo idea di chi fosse. Dopo una ricerca su Google, non riuscivo a credere che non sapessi chi fosse e che fossero già stati realizzati molti show e film su di lui, considerando la leggendaria natura di quello che aveva fatto. Quello è stato l’inizio della mia ossessione nel voler fare realizzare la serie.