Yellowstone debutterà per la prima volta su una rete broadcast il prossimo mese, nello specifico sulla CBS domenica 17 settembre, iniziando la trasmissione della popolare serie di Paramount Network dalla prima stagione. Tuttavia, per i fan che sperano di avere notizie riguardo all’arrivo del resto della quinta stagione, la star della serie Luke Grimes ha rivelato un aggiornamento deludente. Secondo l’attore, che nella serie interpreta Kayce Dutton, la lavorazione dei restanti episodi non è ancora iniziata a causa degli scioperi in corso.

“Non abbiamo [iniziato le riprese della seconda metà della stagione 5] a causa dello sciopero degli sceneggiatori“, ha dichiarato Grimes a People (via Fox News). “Penso che se non fosse per quello avremmo già iniziato, ma questo ha la precedenza su tutto. Devono sistemare le cose e poi ci metteremo al lavoro“.

Anche se non è chiaro quando la lavorazione di Yellowstone continuerà, la star della serie Kelly Reilly è fiduciosa che gli ultimi episodi della serie amata dai fan saranno bellissimi ed epici.

“Il tema principale della protezione e del mantenimento di questo stile di vita in questa terra è alla base di tutto. Quindi, non so che strada prenderà, ma siamo nella quinta stagione e chissà cosa ci aspetta“, ha detto Reilly. “Anche se probabilmente sarà bellissimo ed epico, non sono sicuro che finirà tutto nel migliore dei modi“.

La 5^ stagione di Yellowstone, i cui primi 8 episodi sono andati in onda negli Stati Uniti su Paramount Network, sono stati trasmessi in Italia dal canale satellitare Sky Atlantic dal 1º marzo 2023.

Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.

