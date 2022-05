The CW

ideata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg and Marc Guggenheim

Legends of Tomorrow

Il personaggio di, interpretato da, avrebbe dovuto aiutare a far rinnovareper un’ottava stagione.

Purtroppo The CW ha preferito cancellare la serie, ma la produttrice esecutiva e showrunner Keto Shimizu ha raccontato qualche retroscena dell’inserimento del personaggio, mentre rispondeva ai fan disperati e arrabbiati su Twitter. La serie si conclude infatti con un cliffhanger, che ormai non troverà più proseguimento:

La DC stava al nostro angolo cercando di aiutarci ad aumentare le nostre possibilità di rinnovamento. Loro e la Warner Bros volevano che sopravvivessimo e continuassimo. Ci è stato chiesto un nuovo personaggio per “entusiasmare” il pubblico e attirare più spettatori. Abbiamo chiesto Booster Gold e la DC ha acconsentito. Era tutto nel tentativo di salvare la serie.

Legends of Tomorrow è stata cancellata qualche settimana fa e non tornerà per un’ottava stagione.

