Legends of Tomorrow: i fan cercano di convincere Netflix a salvare la serie con una nuova campagna

I fan di Legends of Tomorrow non sembrano ancora pronti a dire addio ai loro personaggi preferiti e hanno ideato una campagna per provare a far ottenere il rinnovo alla serie cercando di convincere Netflix a sostenere la produzione di un epilogo per le avventure delle LEggende.

Come dimostra una foto condivisa su Twitter, i fan hanno usato un aereo a noleggio per sorvolare la sede della piattaformma di streaming con un banner in cui è ritratto Beebo e in cui si chiede di salvare lo show ispirato ai fumetti della DC.

Dopo aver provato a convincere Warner Bros Television con cartelloni in varie città del mondo e aver usato i social per far diventare virale la campagna #SaveLegendsOfTomorrow, ora gli sforzi si sono concentrati su Netflix, che possiede i diritti per lo streaming delle puntate.

La storia di Legends of Tomorrow si è interrotta con un cliffhanger che ha lasciato gli spettatori insoddisfatti, alimentando le richieste dei fan di dare un finale adeguato al racconto.

Nel cast dello show c’erano Caity Lotz nella parte di Sara Lance/White Canary, Nick Zano che interpretava Nae Heyood/Steel, Tala Ashe nei panni di Zari Tarazi, Jes Macallan nel ruolo di Ava Sharpe, Matt Ryan che ha interpretato Constantine e il dottor Gwyn Davies, Adam Tsekhman nei panni di Gary Green, Olivia Swann che interpreta Astra Logue, Shayan Sobhian nei panni di Behrad Tarazi, Lisseth Chavez con il ruolo di Esparanza “Spooner” Cruz, e Amy Pemberton che era Gideon.

