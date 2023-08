La scrittrice Jenny Han e la protagonista Lola Tung hanno commentato la scelta presa da Belly, la protagonista della serie, al termine della stagione 2 di L’estate nei tuoi occhi.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni.

Nel season finale la ragazza interpretata da Lola decide di iniziare una storia d’amore con Jeremiah (Gavin Casalegno), nonostante la sua situazione con Conrad (Christopher Briney), sia ancora piuttosto complessa.

Tung ha dichiarato:

Sono stata davvero felice per il modo in cui si è conclusa la serie. Abbiamo visto nel sesto episodio, quando Belly è ubriaca in spiaggia e sta parlando con Conrad dicendogli quanto avrebbe lottato per il loro rapporto, quanto abbia significato per lei, e lui non sembra in grado di mostrarle lo stesso senso di urgenza e la stessa idea che avrebbe lottato per loro come coppia.