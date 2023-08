La serie L’estate nei tuoi occhi ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 3 da parte di Prime Video.

Jenny Han, autrice dei romanzi, sarà nuovamente showrunner in collaborazione con Sarah Kucserka.

Vernon Sanders, responsabile del settore televisivo di Amazon e MGM, ha dichiarato:

Siamo stati felici nel vedere la passione con cui i fan hanno accolto L’estate nei tuoi occhi, rendendo i venerdì dedicati alla serie un fenomeno nel settore dell’intrattenimento. Questa serie affascinante e profondamente emozionante ha mostrato quanto sia ampio il gruppo dei fan, attirando un set di spettatori giovane e diverso. Jenny Han è una narratrice dotata, i cui fan hanno chiesto il terzo capitolo della storia. Siamo entusiasti nel condividere la notizia che possono attendere altre puntate. Grazie a Jenny, Sarah Kucserka, e a Karen Rosenfelt, e ai nostri amici di wiip per il loro notevole lavoro e la partnership.

La terza stagione ha ottenuto il via libera prima dell’inizio degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Al centro della serie drammatica, che coinvolge più generazioni, c’è il triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli. Nelle puntate si darà poi spazio al rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e al potere duraturo delle forti amicizie femminili. Il progetto è un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

L’estate nei tuoi occhi ha nel cast Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Jenny Han è l’autrice delle serie di libri To All the Boys I’ve Loved Before e The Summer I Turned Pretty che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per la televisione ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video in arrivo The Summer I Turned Pretty, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix da poco annunciata XO Kitty, uno spin-off dell’universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys. Ex bibliotecaria, Jenny si è laureata in scrittura creativa alla New School. Vive a Brooklyn, New York.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 3 della serie L'estate nei tuoi occhi?

Fonte: Deadline

