La serie, tratta dal romanzo di Jenny Han intitolato The Summer I Turned Pretty, ha ottenuto da parte di Amazon il rinnovo per laancora prima del debutto su Prime Video.

Han ha dichiarato:

Quando ho deciso di adattare il libro per la televisione, sapevo che avremmo avuto bisogno di più di una stagione per rendere onore alla storia che stavamo raccontando. Ricevere il via libera alla produzione di una seconda stagione prima del debutto del prima supera i miei sogni più folli. Sono così grata nei confronti di Amazon Studios per questa dimostrazione di fiducia nel nostro show e non vediamo l’ora di riunire questo incredibile team per raccontare il prossimo capitolo della nostra storia.

La prima stagione è composta da sette puntate e le showrunner sono Han, che avrà l’incarico anche nella seconda, e Gabrielle Stanton.

Vernon Sanders di Amazon ha dichiarato:

Mentre i fan stanno attendendo il divertimento in spiaggia e le giovani storie d’amore nella prima stagione, siamo entusiasti nell’annunciare ancora più estate grazie alla seconda stagione della serie. Non vediamo l’ora che i nostri utenti di Prime Video ritornino a Cousins Beach con Jenny Han e i suoi personaggi mentre continuano il loro percorso per un’altra stagione.

Al centro della serie drammatica, che coinvolge più generazioni, c’è il triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli. Nelle puntate si darà poi spazio al rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e al potere duraturo delle forti amicizie femminili. Il progetto è un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

Gli showrunner sono Jenny Han, che ha anche scritto l’episodio pilota, e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

The Summer I Turned Pretty ha nel cast Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Jenny Han è l’autrice delle serie di libri To All the Boys I’ve Loved Before e The Summer I Turned Pretty che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per la televisione ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video in arrivo The Summer I Turned Pretty, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix da poco annunciata XO Kitty, uno spin-off dell’universo di To All the Boys, di cui sarà executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys. Ex bibliotecaria, Jenny si è laureata in scrittura creativa alla New School. Vive a Brooklyn, New York.

