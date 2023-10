Kevin Wright, il produttore esecutivo di Loki pensa che gli episodi 5 e 6 siano i migliori della stagione 2.

Parlando con Marvel.com del nuovo episodio, Wright ha parlato della decisione di inserire un momento così sconvolgente a soli due terzi della stagione 2 di Loki. Wright ha spiegato che ha creato il tipo di shock per il quale gli spettatori non erano pronti:

Quello che ci piace sempre fare in tutte le sceneggiature, e in tutta la nostra narrazione, è quella cosa che pensi accadrà nell’episodio 6, o potrebbe accadere nel finale o verso la fine, ma cosa succede se lo spostiamo? E se accelerassimo tutta la narrazione e iniziassimo subito. Primo, è davvero scioccante che sia successo così presto. E secondo, permette a chi fa teorie di pensare che sarebbe successo più tardi. Cosa succede dopo? Cosa facciamo ora se abbiamo ancora due episodi? Ti costringe a pensare a dove stiamo andando adesso e a cosa faremo. Ti lascia andare in posti davvero sorprendenti e inaspettati. Penso che sia questo il bello degli episodi 5 e 6. Se alla gente è piaciuto l’episodio 4, penso sinceramente che la puntata 5 e 6 saranno forse i due migliori episodi della serie. Sono bellissimi e profondi. Sono profondamente commoventi. E possiamo arrivarci solo grazie all’accelerazione della storia.

I primi quattro episodi della stagione 2 di Loki è disponibile da ieri su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

