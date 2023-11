Nell’episodio 5 di Loki, disponibile dallo scorso venerdì su Disney+, il protagonista arriva nel 2012, lo stesso anno della Battaglia di New York degli Avengers.

L’episodio ha infatti visto Loki viaggiare attraverso le linee temporali ramificate per scoprire dove erano stati dispersi i suoi amici della TVA, che nel frattempo stavano vivendo le loro vite originali. B-15 era in una versione di New York nel 2012, e faceva la pediatra. Quella versione di New York non veniva attaccata dai Chitauri e non sembra essere collegata in alcun modo agli eventi di Avengers.

Lo sceneggiatore di Loki Eric Martin ha rivelato che non ci sono state conversazioni specifiche sull’ambientazione della vita di B-15 e che quindi la citazione all’anno di Avengers è una mera coincidenza:

Sarò onesto, non riesco davvero a ricordare la decisione esatta. Per me, si trattava semplicemente di far atterrare Wunmi Mosaku e B-15 in un luogo che sembrasse molto diverso da quello dove era, ma che avesse anche senso, credo, per l’umanità del personaggio.

Cinque degli episodi della stagione 2 di Loki sono disponibili su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Cosa ne pensate della citazione non voluta ad Avengers vista in Loki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios