Il produttore esecutivo di Loki, Kevin Wright ha ragionato su un possibile collegamento con tra la serie tv e Deadpool 3.

In un’intervista con Comic Book, Wright ha indicato come la TVA sia un po’ come lo Shield multidimensionale e potrebbe andare ovunque:

Posso dire che tutti nella squadra di Loki sono speranzosi ed entusiasti della possibilità che la TVA possa continuare a raccontare storie. Li vedo un po’ come la nostra versione basata sul multiverso dello S.H.I.E.L.D., nel quale possiamo visitare tutti i luoghi possibili e immaginabili, oltre che, ovviamente, raccontare un’infinità di storie interessanti

Wright ha poi sottolineato come Loki ora sia il fulcro del multiverso:

È diventato il filo conduttore e ricordo che Michael Waldron e io ne parlavamo molto durante la prima stagione: gran parte delle prime due, tre Fasi Marvel risalgono a Loki e alle scelte che ha fatto. Anche l’arrivo di Thanos sulla Terra parte da Loki, anche se quest’ultimo non ha collaborato con gli Avengers. Quindi tutto ciò si riflette e mentre sviluppavamo questi aspetti, stavamo pensando che sarebbe stato davvero interessante se le fasi future passassero anche attraverso Loki e le sue scelte, ma in un modo diverso e inaspettato.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Fonte: Comic Book

