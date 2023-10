Il produttore Kevin Wright, intervistato da ComicBook, ha parlato della possibilità che la serie Loki abbia il rinnovo per la stagione 3.

Il secondo capitolo della storia arriverà sugli schermi di Disney+ tra pochi giorni, riprendendo la storia da dove si era interrotta.

Wright ha ora spiegato:

Stiamo certamente pensando a come possiamo continuare a raccontare storie basate su TVA e su Loki.

Il produttore esecutivo ha aggiunto:

Quello che direi è che la prima e la seconda stagione sono sempre state ideate come due capitoli dello stesso libro. Vogliamo chiudere questo libro e tuttavia penso ci siano molti più volumi sullo scaffale.

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate? Sperate venga realizzata la stagione 3 della serie Loki?

Fonte: ComicBook

