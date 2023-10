Qualche settimana fa i fan avevano collegato l’apertura di una delle porte della TVA in Loki a quella di Cerebro negli X-Men, il regista e scenografo Kasra Farahani, ha smentito questo collegamento.

In una recente intervista, Farahani ha dichiarato di non aver mai pensato agli X-Men durante lo sviluppo del Set della TVA, perché l’intero show si basa sulla maturazione di Loki:

La seconda stagione di Loki riguarda la crescita del personaggio e la maturazione di Loki. Tom ha incarnato questo personaggio per molto tempo, ormai. Si dà il caso che io stesso abbia lavorato su Thor 1. Quindi, sono stato presente fin dall’inizio, ma Tom si è evoluto, perfezionato e ha creato questa versione di Loki super ricca, strutturata e ora stratificata, che è una fusione di tutti i Loki venuti prima. Loki ha questa fase, “Gloriosi Propositi.” Ho sempre pensato al Loki della serie pre-Loki, al Loki dei film, come preoccupato dalla parte “gloriosa” di quella frase e nella prima stagione è preoccupato di trovare uno scopo, credo, si sta assumendo un sacco di fardelli.

I primi quattro episodi della stagione 2 di Loki è disponibile da ieri su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

