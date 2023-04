Étoile, la nuova serie ideata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, avrà come protagonista Luke Kirby.

Il progetto ha ottenuto il via libera a due stagioni da parte di Amazon ed è destinato alla piattaforma Prime Video.

Nel cast ci saranno anche Gideon Glick, Camille Cottin, Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story).

La prima stagione, composta da otto puntate, sarà ambientata a New York e Parigi e racconterà la storia dei danzatori e dello staff artistico delle compagnie di danza più famose mentre cercano di salvare le loro istituzioni scambiandosi le loro stelle di maggior talento.

Amy e Daniel saranno autori, registi e produttori del progetto tramite il loro accordo con Amazon Studios.

Jennifer Salke, a capo di Amazon e MGM Studios, ha dichiarato:

Amy e Dan sono dei brillanti creatori di personaggi notevoli e durevoli e di narrazioni uniche. Siamo incredibilmente entusiasti per Étoile, mentre non abbiamo alcun dubbio che Amy, Dan e il loro team continueranno a produrre degli eventi televisivi incredibili e di grande impatto che non vediamo l’ora di condividere con i nostri spettatori di tutto il mondo su Prime.