Si guadagna di più con un film sul canale tv Hallmark Channel o su Netflix?

Luke Macfarlane, star dei film di Natale del celebre canale televisivo americano, rivela un’amara verità. Intervenendo durante un recente episodio del podcast Tosh Show, l’attore ha infatti spiegato che partecipando al film Single per sempre? su Netflix ha guadagnato meno di quanto abbia guadagnato, in media, con i film prodotti per Hallmark Channel (come i recenti Notes of Autumn e Catch Me If You Claus):

Dunque, negli anni ho siglato dei contratti per più film con Hallmark Channel nei quali mi impegnavo a girare cinque film di Natale, o cinque film in generale. Erano contratti in esclusiva, per cui non potevo lavorare per altre realtà, e comunque non potevo fare film legati al Natale. Single per sempre? era escluso da quell’accordo.

Questi contratti si rivelano molto lucrativi per una star, proprio perché danno sicurezza e, prevedendo un’esclusività, vengono pagati molto bene, con compensi che crescono da progetto a progetto:

È una cosa piacevole, ovviamente. Inoltre, ci sono i pagamenti residuali: devono andare in onda un certo numero di volte prima che si riesca a ottenere dei soldi, ma come noto… li mandano in onda un sacco di volte. Quindi, se finisci per fare un film molto popolare, questo viene trasmesso molto di più e tu ricevi dei pagamenti residuali.

È un meccanismo decisamente diverso da quello previsto da Netflix, anche se grazie ai nuovi traguardi ottenuti grazie allo sciopero si prevede che nei prossimi anni anche le piattaforme streaming dovranno implementare misure simili.

Fonte: Deadline

