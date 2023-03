BBC One

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel film Luther: Verso l’Inferno c’è una spettacolare scena ambientata a Piccadilly Circus e il regista Jamie Payne ha rivelato i dettagli relativi a come è stata realizzata.

Nella sequenza il serial killer David Robey (Andy Serkis) ha ricattato alcuni abitanti di Londra, facendoli posizionare sui tetti dell’area, da dove sembrano destinati a cadere e morire. Luther (Idris Elba) deve in qualche modo risolvere la situazione.

Payne ha spiegato che si è trattata di una maratona e persino il team che abitualmente lavora ai film di James Bond si chiedeva come sarebbero riusciti a girare quella scena. Inizialmente quella drammatica parte della storia avrebbe dovuto essere ambientata a Leicester Square, ma degli ostacoli pratici, come ringhiere e tetti non visibili a causa degli alberi, ha portato al cambio di location:

Ho chiesto a Netflix sa sarebbero stati d’accordo se avessimo spostato la scena a Piccadilly Circus e hanno reagito rimanendo tutti in silenzio. Poi hanno detto: ‘Vediamo se riusciamo a farla funzionare’.

La difficoltà principale è stata rappresentata dall’ottenere i permessi per fermare il traffico per tre ore di notte, ma Idris Elba ha svelato che i responsabili dell’area di Westminster hanno sentito che era per Luther e hanno accettato.

Payne ha sottolineato:

Non hanno mai chiuso Piccadilly Circus per quel periodo di tempo.

Tra le fonti di ispirazione per gestire persone, azione e controfigure, c’è stata una scena di Un lupo mannaro americano a Londra.

Nel film sequel di Luther sono state coinvolte centinaia di comparse. Il regista ha sottolineato:

Interpretavano turisti di ogni parte del mondo e volevo che ognuno avesse una storia. Come potete immaginare, gli assistenti alla regia erano perplessi quando ho fatto questa richiesta, ma ha fatto una grande differenza.

La preparazione prima di arrivare sul set è stata compiuta negli Shepperton Studios grazie alla realtà virtuale.

Il risultato finale è stato ottenuto sfruttando per il 90% le scene girate a Piccadilly Circus e solo il momento in cui una vittima di Robey cade a terra e atterra sul cartello di Lillywhites è realizzata in CG ed è stata la scena più costosa del film. Payne ha sottolineato:

Niente in quell’inquadratura è reale.

Idris Elba, ricordando le riprese, ha dichiarato:

Era freddo e umido, ma continuavo a pensare: ‘Wow, abbiamo fatto chiudere Piccadilly Circus’.

Che ne pensate? Vi è piaciuta la scena di Luther: Verso l’Inferno girata a Piccadilly Circus?

