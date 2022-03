ha rinunciato al ruolo della protagonista del medical drama, ancora senza un titolo ufficiale, che verrà realizzato per CBS e al suo posto ci saràL’attrice prenderà quindi il posto della collega nel progetto scritto e prodotto da Scott Prendergast.

Davis, che era stata scelta come star nello show che vede nel cast anche Skylar Astin, ha abbandonato le riprese del pilot quando la produzione era già iniziata. Per ora non è stato svelato il motivo della sua uscita di scena dallo show che l’avrebbe vista collaborare nuovamente con Prendergast.

Il legal drama, ancora senza un titolo ufficiale, ha al centro un investigatore privato (Astin) di talento, ma un po’ in crisi, che accetta con poco entusiasmo di lavorare per la madre Joan, un avvocato di successo che è reduce dal recente annullamento del suo matrimonio.

Joan, ruolo che ora è stato affidato a Harden, viene descritta come una donna che ha ottenuto da sola il successo e ha iniziato gli studi in legge per sostenere economicamente i suoi tre figli dopo la morte del marito. La donna controlla fin troppo i membri della sua famiglia ed è sempre consapevole delle apparenze. Joan dovrà fare affidamento su Todd, il figlio meno affidabile, quando il suo secondo matrimonio, misteriosamente, va in mille pezzi. Nonostante non possa perdonare le tattiche poco legali del figlio, Joan è colpita dalla sua capacità di ottenere informazioni.

