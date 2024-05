Mike Colter, volto di Luke Cage per Netflix, ha svelato le ragioni per cui tornerebbe a interpretare il personaggio.

L’attore , i ntour promozionale per la stagione 3 di Evil, ha detto che tornerebbe nel ruolo di Luke Cage solo se ci fosse una buona trama:

Tornerei solo se non influenzerà la mia agenda in modo da non poter fare un’altra stagione di Evil. Voglio dire, prenderei volentieri in considerazione una buona sceneggiatura e un’idea che avesse senso. Non rimango sveglio la notte a pensarci, né lo ricordo a meno che qualcuno non ne parli. Ma mi sono divertito. Non guardo al passato. Se succede qualcosa, bene, ne parleremo. Ma in questo momento, sto guardando oltre.