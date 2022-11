She-Hulk: Attorney at Law, il costume di Daredevil nei nuovi concept art condivisi online

Su Instagram sono state condivise nuove immagini realizzate dal costumista di She-Hulk che mostrano i concept art per il ritorno di Daredevil.

Ryan Meinerding ha condiviso i bozzetti in cui si mostra il costume rosso e giallo che era stato ideato per Charlie Cox, di nuovo alle prese con il personaggio di Matt Murdock.

Ryan ha accompagnato i concept art dichiarando che è stato un onore lavorare al personaggio e con il team di Vis Dev che si è occupato del progetto.

Ecco il post:

Cox riprenderà l’iconico ruolo nei prossimi mesi sul set di Daredevil: Born Again, una delle prossime serie targate Disney+ in cui reciterà anche Vincent D’Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin. I fan stanno inoltre attendendo eventuali conferme di altri ritorni degli interpreti delle serie che erano state realizzate per Netflix tra le fila della Marvel.

Le puntate arriveranno sulla piattaforma di streaming nella primavera del 2024.

