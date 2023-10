Il 26 gennaio debutterà su Apple TV+ la serie Masters of the Air, di cui sono state condivise le prime foto online.

Il progetto prodotto da Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman è tratto dal saggio scritto da Donald L. Miller intitolato Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany.

Nel cast ci sono Austin Butler, Barry Keoghan, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, e Rafferty Law.

Al centro della trama ci sono i membri dell’aviazione che durante la seconda Guerra Mondiale hanno aiutato a sconfiggere i nazisti.

La serie, inizialmente, era in fase di sviluppo per HBO ed è poi passata nel 2019 tra le fila di Apple.

La miniserie è composta da nove episodi che saranno distribuiti sulla piattaforma di streaming fino al 15 marzo.

Il produttore esecutivo Gary Goetzman ha dichiarato:

Masters of the Air è un omaggio ai coraggiosi uomini della 8th Air Force che, grazie al loro coraggio e alla loro fratellanza, hanno contribuito a sconfiggere la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Tom e Steven hanno sempre desiderato tradurre cinematograficamente quello che il nostro autore Don Miller ha definito “un evento singolare nella storia della guerra”. Siamo entusiasti che Apple TV+ ci abbia dato l’opportunità di unire gli sforzi di così tante persone di talento, sullo schermo e dietro la macchina da presa, per raccontare questa importante storia.

Basato sull’omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, la miniserie segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l’orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia di Masters of the Air. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Che ne pensate delle foto della miniserie Masters of the Air in arrivo su Apple TV+?

Fonte: IndieWire



