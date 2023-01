Mayor of Kingstown: il poster della stagione 2 è stato modificato dopo l’incidente di Jeremy Renner

Paramount+ ha deciso di modificare il poster della seconda stagione di Mayor of Kingstown dopo l’incidente subito da Jeremy Renner mentre spalava la neve fuori casa sua a Capodanno.

L’immagine originale mostrava infatti l’attore con tagli e ferite in volto e, i responsabili dell’emittente, sembra abbiano preferito eliminare quel dettaglio per non apparire inappropriati e di cattivo gusto.

Paramount+ has altered the key art for 'Mayor of Kingstown' to remove wounds from Jeremy Renner’s face following his snowplow accident. pic.twitter.com/5WWvOslqsO

Il co-creatore della serie, Hugh Dillon, aveva rassicurato i fan di Renner dichiarando recentemente:

È stato veramente un sollievo dopo giorni interi di montagne russe emotive, perché non appena ho ricevuto la notizia dell’incidente ho pensato di prendere un aereo e correre in ospedale per vederlo. Ma il giorno dopo mi ha mandato un video, ed è stato il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e volgare… in pratica mi diceva che sarebbe ritornato quanto prima. È così divertente, è praticamente un fratello per me. Abbiamo lavorato insieme a questa serie per due anni. È la serie che ho creato con Taylor Sheridan e Renner è praticamente inarrestabile. Ha un talento incredibile e il cast e la troupe lo amano. Io lo adoro e così quando ho ricevuto questa notizia il mondo si è fermato. Non vedo l’ora che si rimetta, quel video mi ha davvero rassicurato, anche perché ci sono volgarità una dietro l’altra. Ho riso tantissimo e mi sono commosso allo stesso tempo, grazie al cielo sta bene ed è sulla via della guarigione.