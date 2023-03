Mercoledì, Jenna Ortega ha cambiato gli script: “Niente aveva senso”

Jenna Ortega, la star di Mercoledì, ha svelato di aver cambiato molti degli script originali senza prima parlarne con gli sceneggiatori.

L’attrice, ospite del podcast Armchair Expert, ha spiegato:

Quando ho letto l’intera serie, mi sono resa conta: ‘Oh, è per un pubblico più giovane’. Quando avevo firmato il contratto per lo show, non avevo tutti i copioni. Avevo pensato sarebbe stato molto più dark. Non era… Non sapevo che atmosfera avesse, o come sarebbe stata la colonna sonora.

Jenna ha aggiunto:

Non penso di essermi mai impuntata di più su un set come quanto accaduto in Mercoledì. Tutto quello che Mercoledì fa, tutto quello che dovevo interpretare, non aveva alcun senso dal punto di vista del personaggio. Il fatto che fosse in un triangolo amoroso? Non aveva senso. C’era una battuta su un vestito che doveva indossare per il ballo della scuola e diceva ‘O mio dio, lo amo. Ugh, non riesco a credere di averlo detto. Mi odio davvero’. Ho dovuto dire: ‘No’. C’erano dei momenti sul set in cui sono diventata persino poco professionale perché ho iniziato a cambiare le battute. Il supervisore agli script ha pensato che avessi qualche problema e allora ho dovuto andare a incontrare gli autori e mi hanno detto: ‘Aspetta, cosa è accaduto alla scena?’. E ho dovuto farmi avanti e spiegare perché non potevo fare alcune cose.

L’attrice ha quindi sottolineato che non voleva interpretare un personaggio che non si evolveva in nessun modo:

Sono diventata davvero, davvero protettiva nei suoi confronti. Non puoi essere alla guida di una storia e non avere un’evoluzione emotiva perché in quel caso sarebbe noiosa e non piaceresti a nessuno. Quando sei molto giovane e dici cose davvero macabre e offensive, è divertente e accattivante. Ma poi diventi teenager ed è spiacevole e ne sei consapevole. Hai meno scusanti.

Che ne pensate? Ha fatto bene Jenna Ortega a cambiare gli script di Mercoledì?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety