Mercoledì: Jenna Ortega svela quale scena l’ha fatta piangere

Jenna Ortega è tornata a parlare della serie Mercoledì, svelando quale scena l’ha fatta piangere durante le riprese.

L’interprete della giovane Addams ha parlato di come ha collaborato con l’illusionista Victor Doronbatu, che ha contribuito alla realizzazione delle scene con protagonista Mano.

Jenna, durante un episodio di Hot Ones, ha spiegato:

In realtà è stata in quella scena con Mano nella sala operatoria e non stavano inquadrando lui, ma stavano girando i pezzi in cui appaio io ed era l’unica volta in cui Mercoledì piange.

L’attrice ha aggiunto:

E ho allungato la mano per raggiungerlo e lui dà dei colpetti sulla mia, come per rassicurarmi, e io ho in realtà iniziato a piangere…

La star della serie prodotta da Tim Burton ha sottolineato:

Ho dovuto ricominciare da capo perché mi ha realmente rattristata e ci siamo semplicemente messi a ridere, è stato un momento che ha davvero rafforzato il legame tra me e Victor.

Jenna ha inoltre aggiunto parlando di Doronbatu:

Lo hanno messo in tutte queste folli posizioni, perché indossava questa tuta che poi rimuovevano in post-produzione… Le mani erano lì, ma è fisicamente presente per recitare con te… C’è un uomo blu per tutto lo show e poi lo eliminano dalle immagini, ma mi ricordo che hanno costruito tutte queste folli scenografie per lui, hanno realizzato una scrivania in modo che potesse sedersi, piegato su una scrivania, o hanno costruito dei buchi nel pavimento, ma è stato realmente difficile. Direi che è stato incredibile.

Che ne pensate della scena che ha fatto piangere Jenna Ortega nella serie Mercoledì? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Hot Ones