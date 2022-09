Mercoledì: Tim Burton svela perché ha accettato di occuparsi della serie Netflix

Mercoledì riporterà sugli schermi la famiglia Addams e Tim Burton, intervistato da Empire, ha svelato perché ha accettato di occuparsi del progetto.

Nel 2010 il regista sembrava vicino a occuparsi della realizzazione di un lungometraggio in stop motion con al centro i personaggi creati da Charles Addams e prodotto da Universal. Il film non è stato però mai realizzato:

Non è mai andato da nessuna parte. Ero intrigato dall’idea… Ma penso che volessero realizzarlo in un modo più generato dal computer.

Burton ha poi avuto modo di venire a conoscenza della serie creata da Alfred Gough e Miles Millar:

Quando ho letto lo script mi ha fatto ricordare quello che ho provato a scuola e quello che provi pensando ai tuoi genitori, come ti senti come persona. Ha dato alla Famiglia Addams un diverso tipo di realtà. Era un’interessante combinazione.

Il regista ha rivelato che nel 1976 era andato al ballo scolastico, sentendosi una versione al maschile di Carrie:

Ho sentito quella sensazione di esserci ma non fare parte della situazione. Quelle sensazioni non ti lasciano, per quanto tu voglia che se ne vadano. Io e Mercoledì abbiamo la stessa visione sul mondo.