Mike Flanagan parla della separazione da Netflix: “È incredibile quanto sia cambiata l’azienda”

Nella lunga intervista concessa da Mike Flanagan e Trevor Macy con Deadline qualche giorno fa in cui Flanagan ha svelato di aver acquisito i diritti per realizzare una serie tv da La Torre Nera di Stephen King, i due produttori hanno anche parlato del mancato rinnovo del loro accordo di esclusiva con Netflix e del passaggio a Prime Video.

Dopo anni passati a lavorare, con successo, con lo streamer, sembra che qualcosa sia “cambiato” nel loro rapporto con il gigante di Los Gatos:

Macy: Abbiamo avuto tanti successi con Netflix, ma hanno avuto un’annataccia. E stanno anche cercando di capire come reagire come compagnia. Abbiamo notato che il nostro rapporto con loro era cambiato – non che tutto stesse andando male, ma siamo chiaramente in posizioni diverse, e così all’inizio di quest’anno abbiamo sentito il bisogno di cercare una realtà che fosse più adatta a ciò che facciamo.

Flanagan ha anche sottolineato quanto la cancellazione di The Midnight Club lo abbia colpito:

Flanagan: La cancellazione non è stata una conseguenza del nostro passaggio verso Amazon. Ma siamo molto delusi. Come è ovvio: si vuole sempre che una serie progettata per proseguire continui per la sua strada. Ma tra i tanti cambiamenti che ha affrontato Netflix ultimamente, abbiamo notato in particolare che la strategia con cui realizzano le serie è cambiata molto. Quando abbiamo accettato di fare The Midnight Club l’azienda era diversa. Penso che possiamo dire che una serie così innovativa e difficile da classificare abbia bisogno di una forte promozione per avere un buon successo, e la strategia promozionale di Netflix per spingere i propri prodotti è cambiata molto. Quindi la cosa non ci ha sorpreso.

Questa cosa ci ha rattristati molto. Come molte serie cancellate negli ultimi anni, non siamo riusciti a darle la giusta conclusione. Non riuscirò mai a vedere come finirà. Era importante per noi, quindi, spiegare ai fan cosa avremmo voluto fare. […] Non abbiamo mai neanche parlato della possibilità di fare un film conclusivo, né del modo in cui avremmo dovuto gestire i diritti dei romanzi di Christopher Pike citati nella serie. Tra l’altro è una serie da realizzare in fretta, perché il cast è composto da ragazzi che poi crescono. Non ci è sembrato possibile rimettere insieme il cast con tempistiche diverse, e lo spostamento verso Amazon ha reso tutto più difficile.