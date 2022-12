Mike Flanagan e Trevor Macy passano da Netflix ad Amazon, causando la cancellazione di The Midnight Club

Mike Flanagan e Travory Macy hanno deciso di abbandonare Netlix dopo la scadenza del loro accordo, iniziando una collaborazione con Amazon che ha portato alla cancellazione di The Midnight Club dopo una sola stagione.

La casa di produzione Intrepid Pictures aveva realizzato per Netflix le serie Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club e La Caduta della casa degli Usher, ancora inedita.

Flanagan e Macy hanno dichiarato:

Amazon è uno studio che abbiamo ammirato a lungo. Il loro impegno nel realizzare serie e contenuti innovativi si allinea con l’ethos che abbiamo costruito a Intrepid. Non vediamo l’ora di lavorare con l’intero team di Amazon mentre portiamo il nostro brand di produzioni di genere al servizio e agli spettatori di tutto il mondo.

Vernon Sanders, responsabile dei progetti televisivi di Amazon Studios, ha aggiunto:

Mike e Trevor sono notevoli nel raccontare storie immersive e ricche di suspense che mantengono coinvolti con bravura il pubblico dall’inizio alla fine. Siamo eccitati nell’accoglierli ad Amazon Studios e non vediamo l’ora che i nostri consumatori a livello globale sperimentino la loro creatività in grado di andare oltre i limiti del genere.

La scadenza dell’accordo con Netflix e il passaggio ad Amazon ha quindi portato alla cancellazione di The Midnight Club dopo una sola stagione. La storia tratta dai romanzi di Christopher Pike aveva al centro otto teenager che alloggiano all’istituto Brightcliffe, dove vengono accolti dei giovani che sono dei malati terminali, e si raccontano delle storie sovrannaturali ogni notte, andando alla disperata ricerca di indizi riguardanti una possibile vita dopo la morte e una possibilità di guarire.

Flanagan, a ottobre, aveva dichiarato che la serie era stata ideata per avere più stagioni, avendo a disposizione le numerose opere scritte da Pike come fonte di ispirazione.

Che ne pensate della cancellazione di The Midnight Club e del passaggio di Mike Flanagan e Trevor Macy ad Amazon?

Fonte: Deadline, The Wrap