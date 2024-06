Netflix ha cancellato la serie animata Mio Papà a caccia di Alieni, in originale My Dad the Bounty Hunter, dopo due stagioni.

Lo show ideato dal regista premio Oscar Everett Downing Jr. (Maya and the Three, Hair Love) e da Patrick Harpin (Hotel Transylvania 2, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa) non tornerà per la stagione 3.

Nel cast Russell Hornsby (Il coraggio della verità – The Hate U Give), Yvonne Orji (Insecure), Priah Ferguson (Stranger Things), Yvette Nicole Brown (Community), JeCobi Swain (Equipaggio zero), Leslie Uggams (Deadpool), Rob Riggle (Una notte da leoni) e Jim Rash (Community).

Mio Papà a caccia di Alieni ha ottenuto visualizzazioni decenti su Netflix, entrando nella top 10 globale dello streamer per le serie in lingua inglese la settimana dopo la première della seconda stagione e piazzandosi tra le prime 10 serie in streaming originali di Nielsen per due volte dopo l’uscita della prima stagione nel febbraio 2023. Il 2023 contava 86,5 milioni di ore di visione in tutto il mondo per la prima stagione in oltre 10 mesi e 26,7 milioni di ore per la seconda stagione in 3 mesi e mezzo.

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili