Non parlerei di conflitto, ma l’unico posto di cui abbiamo discusso è stata proprio la Terra Cava, perché è un posto molto importante per i film. Dovevamo fare attenzione per non contraddire o anticipare nulla di ciò che avrebbero fatto [al cinema], perché la nostra serie sarebbe stata trasmessa per prima nella sua interezza prima dell’uscita del film. Perciò siamo stati in contatto con la squadra creativa.

Abbiamo apportato degli accorgimenti a che tipo di mondo fosse e che aspetto avesse. Abbiamo creato questo regno chiamato Axis Mundi – lo ha inventato Matt Fraction – che fa parte della Terra Cava, ma è molto diverso. La Terra Cava è enorme, è un po’ come la Terra di Mezzo, in cui c’è la Contea e poi c’è Mordor. Ci sono tanti posti in quel mondo.