Monarch: Legacy of Monsters

La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters si è conclusa di recente su AppleTv+, ma non ci sono ancora notizie ufficiali su una possibile stagione 2. In un’intervista con Comicbook, i creatori Chris Black e Matt Fraction hanno rivelato quali kaiju della Toho [casa di produzione dei film giapponesi di Godzilla] vorrebbero inserire nella storia, se lo show dovesse continuare:

Black: La Toho ha una panchina forte. Personalmente adoro Hydrax, il mostro dello smog. La Toho è stata un’incredibile collaboratrice e credo che ogni loro creazione sarebbe disponibile per noi se volessimo portarla nel nostro mondo. Fraction: Mi piacerebbe poter introdurre nello show un’iterazione del MonsterVerse di una creatura della Toho che non è stata presente nei film. È un gruppo molto grande e credo che ognuno abbia i suoi preferiti. Io adoro Jet Jaguar, non è proprio un kaiju, ma adoro Jet Jaguar. Black: Matt continua a proporre Jet Jaguar e io continuerò a bocciare l’idea. Vedremo. Fraction: Non credo che Jet Jaguar sia difficile da portare qui, ma mi piacerebbe avere questa lotta per altre sei stagioni.

La prima stagione della serie non mostra infatti molti mostri: oltre a Godzilla, compare solo un altro Titano nel finale. In un’intervista con ScreenRant, Black ha spiegato perché:

C’erano due problemi. Uno, semplicemente dal punto di vista pratico del budget – sono sicuro che è comprensibile: stavamo cercando di fare 10 ore di televisione con un budget inferiore a quello che costa uno di quei lungometraggi. Semplicemente non avevamo le risorse necessarie e sapevamo che gli effetti visivi erano di alto livello. Le persone abituate a quei film non avrebbero accettato, e nemmeno noi, la versione televisiva a basso costo del franchise. Sapevamo che gli effetti visivi, le creature [e] i Titani dovevano essere del calibro di un lungometraggio e per farlo dovevamo essere più attenti a dove li vedevamo. Questo era il primo problema. Il secondo è che non pensavamo di poter sostenere una serie con queste caratteristiche. Per quanto i Titani siano spettacolari, credo che la gente si annoierebbe se ogni episodio fosse un combattimento di mostri giganti. Dovevamo creare una serie a episodi che durasse a lungo, con un gruppo di personaggi che la gente avrebbe voluto seguire di settimana in settimana.

