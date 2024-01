Nell’episodio 10 di Monarch: Legacy of Monsters, season finale del progetto targato Apple TV+, c’è stata un’apparizione inaspettata. I creatori dello show, Matt Fraction e Chris Black, hanno ora commentato quanto accaduto.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata Cate, Keiko e May ritornano sulla Terra, dopo il sacrificio di Lee Shaw, ritrovando poi Hiroshi, Kentaro e Tim. Il loro incontro ha però vita breve e Brenda di Apex Cybernetic li avverte che devono andarsene subito. Prima della conclusione dell’episodio si scopre che i personaggi si trovano a Skull Island e un Kong irato appare uscendo dalla foresta.

Black, intervistato da ComicBook, ha ora dichiarato:

Non ci hanno ordinato la produzione di una seconda stagione, ma siamo ottimisti, c’è ancora molto da raccontare. Il MonsterVerse ha molti mostri. Ci siamo concentrati su Godzilla come personaggio centrale della prima stagione, perché era il mostro dei fantasmi di Cate. C’è un grande numero di personaggi nell’universo di Toho e Kong è davvero importante nell’attuale gruppo di film della Legendary. Non posso parlare di quale potrebbe essere la storia, ma Kong è un personaggio che vogliamo portare certamente nel nostro mondo.

Matt Fraction ha poi aggiunto ricordando che il tempo è trascorso in modo diverso per Cate e il suo gruppo:

C’è un salto temporale, sono passati due anni nell’ultima scena, quindi gli esperti e affezionati del MonsterVerse potranno capire cosa sta accadendo nel nostro show rispetto ai film. Ci siamo avvicinati alla serie sapendo che si tratta di Legacy of Monsters, al plurale, non Legacy of Monster. Ci sono molti personaggi grandiosi con cui non abbiamo trascorso il tempo, quindi abbiamo pensato che saremmo usciti di scena con il protagonista più alto di Hollywood.