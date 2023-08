Apple TV+ ha svelato il titolo della serie legata al Monsterverse prodotto da Legendary in arrivo in streaming: il progetto si intitola Monarch: Legacy of Monsters e online sono state condivise le prime foto.

Gli episodi racconteranno la battaglia tra Godzilla e i Titani che ha distrutto San Francisco. Al centro della trama ci saranno due giovani che seguono le orme del padre e cercano di scoprire il legame esistente tra la propria famiglia e l’organizzazione segreta Monarch. Gli indizi li portano ad addentrarsi nel mondo dei mostri e ad avere a che fare con l’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (Kurt Russell e Wyatt Russell), mostrando così quanto accaduto negli anni ’50 e quasi mezzo secolo dopo.

La serie è stata co-sviluppata da Chris Black e Matt Fraction, mentre Matt Shakman ha diretto i primi due episodi.

Nel team della produzione, per conto di Toho Co, ci sono anche Hiro Matsuoka e Takemasa Arita.

Nel cast, oltre a Wyatt e Kurt Russell, ci sono anche Anders Holm, Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Che ne pensate del titolo e delle prime foto di Monarch: Legacy of Monsters?

Fonte: Variety

