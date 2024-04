Kurt Russell ha rivelato che il coinvolgimento di suo figlio Wyatt nella serie Monarch: Legacy of Monsters lo ha motivato a dare il meglio sul set.

L’attore, durante l’evento Contenders Television organizzato da Deadline, ha raccontato:

Stavamo lavorando con due diverse troupe e ho detto ‘Controllerò e guarderò cosa sta facendo il gruppo di Wyatt’. Per me è stato affascinante perché per la prima volta, questo è mio figlio, l’ho conosciuto per tutta la mia vita… Mi conosce da sempre, ero un attore. Io l’ho guardato recitare in precedenza e sono stato sui set dei suoi progetti e cose simili, ma in un modo in un certo senso all’insegna dell’apprezzamento. Ora stavo improvvisamente vedendo delineare questo personaggio e avrei dovuto essere l’altra metà, quando sono passasti vari anni nella sua vita. Ed è stato realmente affascinante.