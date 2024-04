Apple TV+ ha annunciato il rinnovo della serie Monarch: Legacy of Monsters per la stagione 2 e lo sviluppo di alcuni spinoff.

La serie prodotta da Legacy Entertainment aveva come protagonisti Cate (Anna Sawai), Kentaro (Ren Watabe) e May (Kiersey Clemons), mentre andavano alla ricerca di Hiroshi, il padre di Cate e Kentaro che i giovani credevano fosse morto, scoprendo il suo coinvolgimento con Monarch. I tre avevano così incontrato il Colonnello Lee Shaw (Kurt Russell).

Lee, nei flashback ambientati nel passato, era interpretato da Wyatt Russell. Il personaggio era stato mostrato nella parte della storia ambientata alla fine degli anni ’40 insieme a Keiko (Mari Yamamoto) e Bill Randa (Anders Holm), mentre erano alle prese con delle ricerche scientifiche per conto dell’esercito.

Nel 2015 Tim (Joe Tippett), Duvall (Elisa Lasowski) e Natalia (Mirelly Taylor) erano alle prese con una minaccia.

Chris Black e Matt Fraction erano creatori e produttori della serie. Matt Shakman era invece regista delle prime due puntate.

Morgan Wandell, a capo di Apple TV+, ha dichiarato in un comunicato:

Monarch: Legacy of Monsters ha lasciato un segno indelebile nei cuori, nelle menti e nell’immaginazione degli spettatori in tutto il mondo, guidati dalla brillantezza di Chris, Matt, Kurt, Wyatt e del cast e del team creativo di incredibile talento. Non potremmo essere più entusiasti per gli spettatori che, non solo avranno l’opportunità di vivere ancora più eventi elettrizzanti nella seconda stagione, ma anche di affrontare nuovi percorsi epici e nuovi nel franchise, mentre espandiamo il Monsterverse della Legendary.

Che ne pensate? Siete felici per il rinnovo per la stagione 2 di Monarch: Legacy of Monsters?

Fonte: TVLine

