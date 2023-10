Nella giornata di ieri il mondo dello spettacolo è stato sconvolto dalla scomparsa di Matthew Perry, iconico Chandler di Friends, e negli Stati Uniti è andato in onda uno speciale tributo con materiale inedito.

Lo speciale è andato in onda stanotte su Nick at Nite ed è intitolato Matthew Perry: Thanks for Being a Friend. Lo speciale contiene interviste mai viste prima con Perry, momenti dietro le quinte del set degli ultimi 35 anni e storie sui momenti migliori di Perry nei panni di Chandler Bing e sul suo legame indissolubile con gli altri co-protagonisti.

Nato nel Massachusetts nel 1969 da padre americano e madre canadese, Perry è cresciuto in Canada. A 15 anni, si trasferisce a Hollywood, con la speranza di riconnettersi con suo padre, che aveva lasciato la famiglia nel tentativo di sfondare nel mondo del cinema. Si appassiona alla recitazione, e un giorno viene notato in un diner dal regista William Richert, che gli lascia un biglietto chiedendogli di partecipare al suo prossimo film, A Night in the Life of Jimmy Reardon, al fianco di River Phoenix.

Dopo piccoli ruoli in serie come Growing Pains, Beverly Hills 90210 e Dream On, Perry ha ottiene il ruolo del sarcastico e nevrotico Chandler Bing in Friends. La sitcom è diventata rapidamente un fenomeno, tra ascolti record e una pioggia di Emmy, ed è tuttora una delle serie più viste in syndication e streaming. Perry aveva 24 anni quando iniziò a interpretare Chandler ed era relativamente sconosciuto, come i suoi co-protagonisti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer (Courteney Cox era conosciuta per il suo ruolo in Family Ties).

Fonte: Deadline