Mr. & Mrs. Smith, disponibile su Prime Video, vede Donald Glover e Maya Erskine interpretare la coppia di spie protagoniste. Prima di Erskine, a prestare corpo a Jane Smith doveva esserci Phoebe Waller-Bridge, impegnata anche come co-creatrice della serie insieme a Glover. Waller-Bridge è però uscita dal progetto nel 2021 e ora Donald Glover per la prima volta parla di questo “divorzio”.

Racconta a The Hollywood Reporter:

Pensi: “Oh cavolo, questo avrebbe dovuto funzionare.” E questo è solo il mio essere onesto, ma penso che una buona relazione sia quella in cui non esiti di fronte a ciò che è estremamente scomodo. E non so se saremmo mai arrivati a un punto in cui avremmo potuto essere completamente brutali l’uno con l’altro.