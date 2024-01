La co-creatrice della serie Mr. & Mrs. Smith, Francesca Sloane, ha parlato del modo in cui il progetto per il piccolo schermo sarà collegato al film con Brad Pitt e Angelina Jolie.

Intervistata da ScreenRant, la filmmaker ha spiegato:

Penso lo farà in qualche modo. In un modo davvero molto allentato, vive in quell’universo. Abbiamo cercato di trasmettere la sensazione che ci fossero dei piccoli easter egg quando incontrano alcuni personaggi, come quando il film è arrivato nelle sale. Cose simili.

Sloane ha aggiunto:

Ci sono dei momenti nel film, durante l’inseguimento in auto, in cui Angelina dice a Brad che suo padre era un attore durante il matrimonio. Stanno in un certo senso ammettendo tutte queste verità di cui non erano a conoscenza non appena hanno finalmente stretto un nuovo legame, e ho pensato: ‘Quello è il punto giusto. C’è qualcosa di quasi geniale in quel momento’. Quello, e la terapia di coppia e tutte queste cose. Qualsiasi elemento che sembrasse divertente, ma devvero reale, è stato una specie di corsia in cui volevamo inserirci.

Gli otto episodi della prima stagione di Mr. & Mrs. Smith saranno disponibili dal 2 febbraio su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Dai co-creatori ed executive producer Donald Glover (Swarm, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie è una rivisitazione dell’omonimo film di New Regency del 2005 e vede protagonisti Glover nei panni di John Smith e Maya Erskine (PEN15) nel ruolo di Jane Smith.

La trama di Mr. & Mrs. Smith

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura? Nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, mentre aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l’uno per l’altra. Cos’è più rischioso: lo spionaggio o il matrimonio?

