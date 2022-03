sarà tra i protagonisti di, la nuova seriein arrivo a giugno sulla piattaforma streaming.

L’attore interpreterà Bruno Carrelli, uno dei migliori amici di Kamala, e ha svelato che quando l’hanno chiamato per affidargli la parte stava dormendo:

Fondamentalmente quello che è successo è che ho fatto il provino, ho finito con quello e in realtà mi stavo facendo un pisolino. Ero sdraiato. So esattamente il momento perché era stato pazzesco. Ero sdraiato e il mio telefono inizia a squillare e non ho quasi risposto. Non ho nemmeno controllato chi fosse. L’ho appena tirato su. Ho detto “Pronto”. Era il mio team, che mi ha detto “Ehi, Matt, indovina un po’?” e io “Cosa?” “Sei in Ms. Marvel”, e sono impazzito. Far parte di un progetto del genere, far parte di Ms. Marvel, è qualcosa di così nuovo che i fan della Marvel non hanno ancora visto in live-action ed è semplicemente qualcosa di straordinario.